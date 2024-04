O Grêmio pode fazer mais um negócio na reta final da janela de transferências. O Botafogo tenta a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano. O atleta de 21 anos tem contrato até o fim deste ano, mas ele e seu empresário não dão sinais de aceitar as tentativas de renovação. GZH confirmou que as conversas estão em andamento, e uma definição deve ocorrer nas próximas horas.