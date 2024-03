O retorno antecipado de Villasanti é uma boa notícia para o técnico Renato Portaluppi. Ao longo da última semana, sem o paraguaio, o treinador testou Dodi e Du Queiroz como opções para o setor. Outra definição é com relação ao goleiro titular. Mesmo com o retorno de Marchesín, Caíque será mantido na equipe. À tarde, com portões fechados, Renato vai encerrar a preparação gremista para a semifinal.