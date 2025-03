Athletic terá capacidade do seu estádio reduzida para jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil

Casa do Athletic, Arena Sicredi está sendo reformada.

Uma das armas do Athletic está na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG), onde normalmente manda seus jogos. O estádio é acanhado, tem estrutura humilde e capacidade para pouco mais de quatro mil torcedores. Bem cuidado, o gramado não deve ser problema para o o Grêmio no jogo desta quarta-feira (12), pela segunda fase da Copa do Brasil.