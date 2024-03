A temporada de 2024 se inicia para João Pedro com um cenário de afirmação e titularidade no Grêmio. Mesmo com a disputa de posição com Fábio, o lateral foi o mais utilizado pelo técnico Renato Portaluppi ao longo das partidas. A escolha irá se repetir na partida contra o Caxias, nesta terça-feira (26), valendo vaga na final do Gauchão, na Arena.