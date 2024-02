Após a vitória do Grêmio sobre o Juventude, por 1 a 0, na quarta-feira (31), Renato Portaluppi aproveitou para responder uma fala do presidente Alessandro Barcellos, do Inter. Em entrevista ao jornalista Duda Garbi, na última segunda-feira (29), o dirigente colorado, ao ser questionado a respeito da apresentação do técnico Eduardo Coudet com a pré-temporada em andamento, justificou: