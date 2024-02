Logo que o anúncio de Diego Costa foi feito na última quinta-feira (8), muitos torcedores reagiram de forma negativa e é absolutamente compreensível. Isso porque, sabendo desde o meio do ano passado que nosso antigo camisa 9, Luis Suárez, não iria continuar, a direção gremista demorou para se organizar no mercado e seguiu prometendo uma contratação de impacto e que, nas próprias palavras do Renato, iria agradar os torcedores, imprensa e seria uma contratação de peso. Não quero nunca diminuir o tamanho do Diego Costa e principalmente sua carreira que é repleta de grandes conquistas, especialmente na Europa, mas para o momento, a comunicação do clube fez com que o torcedor esperasse mais.