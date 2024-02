O atacante Felipe Vizeu, que já atuou em Grêmio e Flamengo, viveu um misto de emoções nesta segunda-feira (12). À tarde, o jogador do Criciúma soube da morte do pai, Marco André Vizeu do Carmo, de 59 anos. Mesmo abalado, pediu para seguir na concentração em Florianópolis e, horas depois, marcou um gol sobre o Avaí na vitória por 3 a 2 na sétima rodada do Campeonato Catarinense.