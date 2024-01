O meia Luan foi recebido com festa pela torcida do Vitória ao desembarcar em Salvador, na Bahia. O ex-jogador do Grêmio ganhou uma recepção calorosa, com cânticos de "É o Rei da América", em alusão ao prêmio de melhor jogador do continente em 2017, após vencer a Libertadores com o Tricolor.