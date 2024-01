Grêmio e Juventude jogam nesta quarta-feira (31),às 21h30min, pela 4ª rodada do Gauchão. Será o primeiro grande teste do time treinado por Renato Portaluppi que, assim como a equipe da Serra, vai disputar a Série A do Brasileirão nesta temporada. A partida também marca o reencontro da torcida gremista com o técnico Roger Machado.