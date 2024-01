André deixou o Grêmio há quatro anos, mas segue com um carinho especial pelo clube gaúcho, pelo qual atuou entre 2018 e 2020. Em entrevista ao Charla Podcast, o centroavante falou sobre a sua saída do Tricolor. O jogador formado no Santos conviveu com críticas da torcida e chegou a receber vaias enquanto atuava na Arena.