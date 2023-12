A vitória sobre o Fluminense, por 3 a 2, em pleno Maracanã, rendeu aos cofres do Grêmio R$ 45,4milhões. Isto porque o time de Renato Portaluppi, embalado por Suárez, terminou o Brasileirão no segundo lugar. O detalhe é que a equipe começou a 38ª rodada na quarta colocação, mas os três pontos conquistados, combinados com tropeços de rivais dentro do G-4, fizeram o time subir na tabela.