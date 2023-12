Depois de ter tido quatro goleiros diferentes atuando no último Campeonato Brasileiro, o Grêmio traça a contratação de um jogador da posição como meta para a próxima temporada. Em busca disso, o clube sondou o argentino Esteban Andrada, atualmente no Monterrey, do México. GZH conta a história do goleiro que desperta o interesse tricolor.