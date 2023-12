O Grêmio está próximo de confirmar oficialmente a contratação do volante Dodi, do Santos. Os dois clubes entraram em acordo, e o jogador é esperado em Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para assinar contrato em definitivo com o Tricolor. A ideia do clube gaúcho foi buscar um outro volante com características diferentes para ofertar ao técnico Renato Portaluppi, que tem renovação encaminhada.