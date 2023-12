Em busca de reforços para o ataque em 2024, o Grêmio está próximo de fechar com Soteldo. Maior driblador do último Brasileirão, o venezuelano marcou apenas um gol pelo Santos, que acabou rebaixado para a Série B. GZH questionou os jornalistas Cesar Cidade Dias, José Alberto Andrade e Diogo Olivier se o Tricolor deve investir na contratação do venezuelano.