Por conta da pausa no Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi liberou nesta quinta (16) o grupo de jogadores do Grêmio para um período de folga de quatro dias. Porém, seis jogadores que estão entregues ao departamento médico seguirão realizando fisioterapia diária no CT Luiz Carvalho. O principal deles é o volante Pepê, que faz tratamento intensivo para retornar ao time no jogo contra o Atlético-MG, no dia 26.