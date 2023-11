O sonho de um título do Brasileirão nunca esteve tão vivo para o Grêmio neste ano. Nesta quinta-feira (9), às 20h, o Tricolor tem a chance de empatar em pontos com o Botafogo. A partida, válida pela 33ª rodada, será disputada em São Januário e oferece a possibilidade que o clube tanto esperava para entrar de vez na briga pelas primeiras posições — o time iniciou a rodada em quarto, com 56 pontos.