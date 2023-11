A proposta da direção do Grêmio de ceder ao município uma parte da área das escolinhas, no Cristal, em troca de um terreno maior, ao lado do CT Luiz Carvalho, na Zona Norte, agita os bastidores políticos do clube. Em entrevista a GZH, o presidente Alberto Guerra sustenta que essa permuta é a única possibilidade de o Tricolor ampliar o seu CT e igualar a estrutura do futebol profissional com a dos principais clubes do Brasil.