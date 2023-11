O atacante Nathan Fernandes está cotado para a ser novidade no Grêmio contra o Goiás, nesta quinta (30), às 19h. O atleta de 18 anos foi elogiado pelo técnico Renato Portaluppi após a derrota para o Atlético-MG, no domingo (26) e deve ser beneficiado pela volta de Villasanti e Pepê, que demandarão ajuste tático no ataque, com escalação de mais um atacante de área.