2 a 0 Com gols de Tardelli e David Braz, Grêmio vence o Libertad e encaminha classificação na Libertadores Após expulsão de Geromel, equipe de Renato Portaluppi marcou com o camisa 9 e o zagueiro e poderá até perder por dois gols de diferença, desde que faça um, no jogo da volta no Paraguai