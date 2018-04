Libertadores FOTOS: Grêmio faz último treino antes de enfrentar o Cerro Porteño Com a presença de Geromel, que não jogou a estreia no Brasileirão por conta de uma virose, o time de Renato Portaluppi fez um trabalho de campo reduzido e um rachão no complexo da Conmebol, em Luque, no Paraguai