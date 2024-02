A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, neste sábado (10), a alteração de datas e horários de três partidas do Gauchão 2024. As alterações correspondem a duelos da 9ª e 10ª rodadas da primeira fase, atendendo, de acordo com a entidade, a pedido dos órgãos de segurança.