A primeira Guerra Mundial estava recém no primeiro ano de conflitos quando foi inaugurado na Campanha aquele que, atualmente, é o quarto estádio mais antigo do Brasil: o Estrela D'Alva, nome do bairro onde está instalado esse pedaço da história do futebol, em Bagé. Mais tarde, nos anos 1960, recebeu o nome de Antônio Magalhães Rossell, que foi presidente do clube diversas vezes e era uma espécie de "mecenas", importante para a manutenção do futebol na cidade.