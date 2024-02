A bola voltará a rolar pelo Gauchão neste final de semana. A dupla Gre-Nal chega em momentos diferentes na competição. O Grêmio vem de seis títulos consecutivos (2018 até 2023) e foi vice-campeão brasileiro no ano passado, mas perdeu Luis Suárez, seu expoente técnico. Do outro lado, o Inter quer quebrar o jejum de sete anos sem conquistar o campeonato estadual e foi forte no mercado de reforços.