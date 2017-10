Elenise Martins / Divulgação

A três meses do Gauchão, as equipes do Interior começam a vasculhar o mercado em busca dos nomes que comporão seus grupos para a disputa do Estadual. A competição começa mais cedo em 2018, já que haverá uma pausa no calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo. As primeiras datas serão 17 e 18 de janeiro e se estende até 8 de abril.

Veja como está a montagem dos times até agora.

Novo Hamburgo

O atual campeão terá o retorno de Beto Campos, que conduziu o clube à inédita conquista de 2017. Ele voltará ao Novo Hamburgo após a disputa da Série B pelo Criciúma. O time já anunciou alguns reforços, como o goleiro Márcio Arantes, o meia Raphael Toledo e o lateral-esquerdo Xaro.

Caxias

Semifinalista da edição passada, o Caxias também manterá seu comandante. Luiz Carlos Winck volta ao clube da Serra após uma passagem pelo Criciúma, antes de Beto Campos, na Série B. Nenhum reforço foi contratado ainda, mas já há alguns acertos.

Juventude

Eliminado nas quartas de final em 2017, o Juventude deve entrar no Gauchão com a base de jogadores que faz uma campanha próxima ao acesso na Série B atual. Apesar disso, não há certeza sobre a permanência de Gilmar dal Pozzo no time. O técnico tem contrato até o fim do ano e pode deixar o Jaconi após a competição nacional.

Cruzeiro

Caiu para o Inter no Gauchão do ano passado nas quartas de final sob a tutela de Ben Hur Pereira. Na Copa Paulo Sant'Ana, quem assumiu o time foi Claiton, ex-volante do Inter. O clube deve definir ainda nesta semana a escolha do técnico, e a tendência é pela manutenção do ex-colorado. O time deve ter caras novas para o Estadual.

São José

China Balbino foi o treinador da equipe na campanha de quartas de final do Gauchão passado. Comandou a equipe também na Série D, mas foi demitido após a participação na competição nacional. Em seu lugar, assumiu Rafael Jaques, que estava no sub-20. O ex-centroavante do Grêmio levou o time à semifinal da Copa Paulo Sant'Ana. Pode permanecer no cargo.

Veranópolis

O time foi às quartas de final do Gauchão com Tiago Nunes, que agora é o treinador sub-20 do Atlético-PR. Agora, a equipe da Serra vai contar com o retorno de Julinho Camargo, histórico treinador. Com ele, está de volta também o volante Eduardinho, que já disputou mais de 15 Gauchões, e o atacante William, destaque em 2013.

São Paulo-RG

O clube de Rio Grande ainda não divulgou qualquer situação para o Gauchão do ano que vem. Isso porque só na segunda-feira terá novo presidente. Domingos Escovar deve voltar ao cargo após a saída de Vitor Magalhães.

Brasil-Pel

No Gauchão, a equipe de Pelotas escapou do rebaixamento na última rodada, ainda com Rogério Zimmermann. Quando o treinador que tirou o time da Divisão de Acesso estadual e levou à segunda divisão nacional deixou o clube, já na Série B, Clemer assumiu. O técnico tem contrato até o fim do ano, e uma nova negociação só sairá depois do campeonato.

São Luiz

Campeão da Divisão de Acesso, o time de Ijuí manterá Paulo Henrique Marques, que conduziu ao título. O restante da comissão técnica também está mantida. A única contratação confirmada foi a do meia Cleiton, que disputou o Gauchão no São Paulo-RG.

