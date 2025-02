ACBF vence penúltimo teste antes da Supercopa do Brasil

O time de Carlos Barbosa venceu o Vélez Camaquã nesta terça Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

A uma semana de estrear na competição mais importante do trimestre, a ACBF intensifica a rotina de jogos preparatórios. Depois de aplicar 7 a 0 na AAV, em Veranópolis, no sábado (16), o time de Carlos Barbosa venceu o Vélez Camaquã nesta terça (18), por 4 a 2, jogando pela primeira vez diante do seu torcedor.

Foi a quarta partida na temporada e a vitória dos comandados de André Bié foi construída com gols de Renatinho, Bruno Iacovino, Barbosinha e Max. Pedro e Caio César descontaram para o time do Sul do Estado.

Assim como a ACBF, o Vélez também irá jogar a Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta temporada. As duas equipes voltam a se enfrentar em amistoso, nesta sexta-feira (20), às 20 horas, no Ginásio Municipal Wadislau Niemxeski, em Camaquã.

Supercopa começa dia 26