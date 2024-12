Praia Clube supera Umuarama na prorrogação e vai decidir pela primeira vez a LNF

De forma inédita, o Praia Clube vai decidir a Liga Nacional de Futsal (LNF) . Após um 2 a 2 na partida de ida da semifinal contra o Umuarama, o placar se repetiu neste domingo (1º), no Ginásio G3, em Uberlândia. Na prorrogação, o Praia venceu por 3 a 1 e se classificou à decisão contra o Jaraguá, no dia 15 de dezembro .

Além do feito inédito do clube, esta foi a primeira vez que um time mineiro chega à final desde 2002 , quando o Minas foi vice-campeão. Para o Umuarama, a eliminação na semifinal também foi a melhor campanha da história do projeto.

O artilheiro da LNF foi o grande nome da partida. Gilvan marcou duas vezes na prorrogação e alcançou seu 29º gol na competição . Porém, o pivô quase teve atuação de vilão, pois, no segundo tempo regulamentar, ele perdeu um pênalti que manteve o Praia Clube atrás no placar até os minutos finais. Betinho conseguiu o empate heróico.

A decisão da LNF será em jogo único, no dia 15 de dezembro, às 17h30min, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, na Serra do Rio Grande do Sul. O Jaraguá busca o quinto título da Liga Nacional, enquanto o Praia tentará ser campeão pela primeira vez.