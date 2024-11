Além dos principais campeonatos da categoria adulta masculina de futsal, as Copas também movimentam os ginásios do interior neste final de temporada. A partir de 6 de novembro, começam as fases semifinais tanto na Copa dos Pampas, da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), quanto na Copa RS, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).