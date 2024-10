Enquanto os mais de 155 milhões de eleitores brasileiros decidem prefeitos e vereadores, os deuses do futsal elegem o campeão da Copa do Mundo de 2024 neste domingo (6). A partir do meio-dia, Brasil e Argentina começam a medir forças na quadra da Humo Arena, em Tashkent, capital do Uzbequistão, na região central da Ásia.