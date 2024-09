O Brasil estreou com goleada na Copa do Mundo de Futsal de 2024, vencendo Cuba por 10 a 0. Apesar da quantidade considerável de gols, o resultado deste sábado (14), no Uzbequistão, não chegou perto dos maiores placares da história do Mundial — nem mesmo dos números da seleção brasileira no torneio, inclusive, ou do maior número de gols envolvendo Brasil e a equipe cubana.