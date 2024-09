O Brasil cumpriu o esperado e goleou a seleção cubana na primeira rodada da 10ª Copa do Mundo de Futsal. Neste sábado (14), o jogo de estreia pelo Grupo B foi com vitória por 10 a 0, com direito a dois hat-tricks: de Marcel e Marlon, o único atleta gaúcho no grupo. Os brasileiros voltam à quadra na próxima terça-feira (17), ao meio-dia, diante da Croácia.