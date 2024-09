Jogo único Notícia

Brasil x Costa Rica: seleção é favorita no primeiro mata da Copa do Mundo de Futsal

Seleção brasileira, que encerrou a fase de grupos do Mundial do Uzbequistão com 100% de aproveitamento, encara um novo desafio nesta terça-feira, no Uzbequistão

23/09/2024 - 14h15min