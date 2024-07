Programe-se Notícia

RS tem dois jogos da Liga Nacional de Futsal neste fíndi; veja como acompanhar

Ao todo, são mais de 30 partidas com times gaúchos, entre sábado e domingo. Copa RS de futsal feminino tem decisão, enquanto o Gauchão e as séries Ouro, Prata e Bronze seguem com as fases classificatórias

19/07/2024 - 20h33min Atualizada em 20/07/2024 - 12h39min