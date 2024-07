O Atlântico subiu mais uma posição na Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta quinta-feira (18) o Galo goleou o Jaraguá por 8 a 3, na recuperação da sexta rodada e alcançou o terceiro lugar da competição. Com 34 pontos na tabela de classificação, o time gaúcho fica dois atrás do líder Magnus e também do vice-líder, o próprio clube catarinense.