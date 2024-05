A Assoeva já tem um novo técnico no futsal adulto masculino: Vandré da Costa, 53 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (13) para substituir a Fernando Malafaia, que foi para o Corinthians. O novo comandante do time de Venâncio Aires ainda não tem data para estrear, devido a paralisação da Série Ouro e do adiamento de alguns jogos dos gaúchos na Liga Nacional.