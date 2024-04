A Assoeva conquistou a segunda vitória consecutiva na Série Ouro. Na noite desta quarta-feira (24), o time de Venâncio Aires bateu o Lyon/Taquara por 4 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento em casa. Lucas, duas vezes, Dill e Gugu marcaram os gols no ginásio do Parque do Chimarrão, em jogo válido pela segunda rodada.