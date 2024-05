A partida entre Independe e Assoeva, que ocorreria nesta quarta-feira (1º), no ginásio Ciro Carlos de Melo, em Caçapava do Sul, foi adiada devido aos transtornos provocados pela chuva intensa que atinge o Rio Grande do Sul. Válido pela terceira rodada da Série Ouro, o jogo ainda não tem nova data para ocorrer.