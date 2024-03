A Liga Gaúcha de Futsal confirmou a tabela de jogos da Supertaça Farroupilha, competição que abre a temporada oficial para 10 times do Rio Grande do Sul. Os jogos ocorrem entre 18 e 24 de março, em Guaporé, na Serra, com as semifinais no sábado e as finais no domingo — os últimos dois dias do evento.