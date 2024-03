Com um show de Éder Lima, que marcou quatro gols, o Joinville conquistou o tricampeonato da Supercopa Gramado de Futsal. A final ocorreu na tarde deste sábado (16), na Serra Gaúcha, contra o Praia Clube. Após o empate em 2 a 2 no tempo normal, a decisão foi para a prorrogação. Melhor para os catarinenses que venceram por 3 a 1 no tempo extra.