A Malgi, de Pelotas, será a representante do Rio Grande do Sul na Copa do Brasil de Futsal Feminino. A vaga seria do Imigrante, vice-campeão da Série Ouro no ano passado. Contudo, o time de Bento Gonçalves abriu mão, e a oportunidade acabou com a Malgi, terceira colocada na competição.