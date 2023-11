A medida que os dias passam, o enredo do futsal no Rio Grande do Sul também vai sendo definido. O mês de novembro inicia com o Gauchão de Futsal afunilando com as quartas de final e, também, a definição da Copa dos Pampas. A competição, que tem seu sistema de disputa gerido pela Liga Gaúcha de Futsal, teve a confirmação da ordem dos mandos de quadra da grande final.