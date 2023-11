Não é só a elite do futsal gaúcho que vive dias de decisão. Na noite deste sábado (25), AAGF e Cerro Largo disputaram o primeiro jogo da decisão da Série B do Gauchão de Futsal. Em Agudo, no Centro Desportivo Lauro Reinoldo Reetz, o jogo de ida foi bastante acirrado e terminou com placar igualado: 1 a 1.