Gre-Nal: saiba quem são as maiores artilheiras do clássico 

Fabi Simões tem nove gols em 11 clássicos; a atleta está no Flamengo atualmente. João Callegari / Sport Club Internacional

Desde que reabriram os departamentos femininos, Inter e Grêmio já realizaram 24 clássicos. São, até então, nove vitórias do Colorado, sete do Tricolor e oito empates. Além de 63 gols marcados.

Até então, 36 atletas balançaram as redes no Gre-Nal. A maior artilheira é a atacante Fabi Simões , ex-Inter e atualmente no Flamengo. Os nove gols em 11 clássicos fizeram com que fosse apelidada de "Mulher Gre-Nal" pela torcida colorada.

Dayana Rodríguez

Quem mais se aproxima de Fabi também não está mais em Porto Alegre. Na última temporada, a volante gremista Dayana Rodríguez marcou quatro gols em quatro clássicos. Antes dela, a atacante colorada Priscila atingiu o mesmo número, em oito jogos.

Das atletas que seguem em Grêmio e Inter, apenas três gurias balançaram as redes no clássico: as atacantes Shashá (três vezes) e Belén Aquino (duas), e a lateral Raissa Bahia (uma).

Na próxima segunda-feira (28), as equipes voltarão a se enfrentar pelo Brasileirão Feminino. O confronto se inicia às 20h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

ZH detalha as maiores artilheiras do Gre-Nal. Confira: