Gre-Nal ocorre em palco inédito pelo Brasileirão Feminino; veja o retrospecto das equipes no estádio

O primeiro Gre-Nal da temporada do futebol feminino será em palco inédito. O clássico marcado para às 20h da próxima segunda-feira (28) ocorre no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e será válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino.

Por mais que nunca tenham se enfrentado neste local, Grêmio e Inter já atuaram como mandantes no estádio. As Mosqueteiras disputaram cinco partidas no Estádio do Vale. Enquanto as Gurias Coloradas jogaram quatro duelos.

O Grêmio acumula duas vitórias, duas derrotas e um empate no palco. O Tricolor marcou 10 gols e sofreu cinco em Novo Hamburgo. Neste recorte, são partidas por Brasileirão e Supercopa.

O Inter tem três vitórias e um empate no Estádio do Vale. São sete gols marcados e apenas um sofrido. Todos esses duelos foram válidos pelo Brasileirão Feminino.

O Vale será o oitavo estádio a receber o Gre-Nal desde as retomadas dos departamentos. Até então, Grêmio e Inter já se enfrentaram em: CT Hélio Dourado, Beira-Rio, Vieirão, Sesc Protásio Alves, 19 de Outubro, Arena Cruzeiro e Arena do Grêmio.

Jogos do Grêmio no Estádio do Vale

Grêmio 0x2 Santos (Brasileirão 2020)

Grêmio 2x0 Cruzeiro (Supercopa 2022)

Grêmio 6x0 Avaí Kindermann (Brasileirão 2024)

Grêmio 1x1 Ferroviária (Brasileirão 2025)

Grêmio 1x2 São Paulo (Brasileirão 2025)

Jogos do Inter no Estádio do Vale

Inter 2x0 São José-SP (Brasileirão 2020)

Inter 0x0 Kindermann (Brasileirão 2020)

Inter 3x0 Bahia (Brasileirão 2023)

Inter 2x1 Ceará (Brasileirão 2023)

