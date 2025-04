Mais de 10 jogadoras podem estrear no Gre-Nal; veja a lista 

Daniela Montoya e Anny Marabá podem estrear em clássicos. Caroline Motta/Grêmio / Lara Vantzen/Inter

Mais de 10 atletas terão a oportunidade de estrear no primeiro clássico Gre-Nal da temporada 2025. O embate entre Grêmio e Inter, válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, está marcado para a próxima segunda-feira (28), às 20h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

São oito jogadoras no elenco gremista que nunca disputaram o clássico. O destaque é Daniela Montoya, de 34 anos, que foi contratada nesta temporada.

Capitã da seleção colombiana, a meio-campista disputou todos os sete jogos das Mosqueteiras na temporada e deu uma assistência.

Entre as titulares da técnica Thaissan Passos, há expectativa de que a meia Camila Pini e as atacantes Valéria Paula e Yamila Rodríguez (que disputam posição) enfrentem o Inter pela primeira vez. Amanda Brunner, Drika, Katielle e Karol Arcanjo são opções no banco e podem disputar o primeiro clássico.

Leia Mais Brasileirão Feminino: como foi a sexta rodada e a como está situação dos times gaúchos

Lado colorado

Já no elenco colorado, 11 atletas nunca disputaram o Gre-Nal. O grupo passou por uma grande reformulação em relação à última temporada.

O principal destaque, entre as possíveis estreantes, fica por conta de Julia Bianchi. A meia de 27 anos chegou a Porto Alegre depois de passagem pelo estadunidense Chicago Starts FC. Titular nos seis jogos do Inter, ela deu uma assistência nesta temporada.

A incógnita é a respeito de suas condições físicas para o clássico. Julia Bianchi teve de ser substituída diante da Ferroviária por conta de uma lesão no joelho. Os resultados dos exames devem ser divulgados apenas nesta quinta-feira (24).

Em relação ao time titular, com a mudança no comando técnico, algumas mudanças poderão ser vistas no time que iniciará o confronto.

Do grupo que vem jogando, também deverã receber oportunidade de enfrentar o Grêmio a atacante Anny Marabá, as zagueiras Fefa Lacoste e Gi Santos, as meio-campistas Jordana e Rafa Mineira e as atacantes Paola Pereira e Myka.

Peso do clássico

O Gre-Nal pode ser um divisor de águas na temporada se houver um time vencedor. Em má fase no Brasileirão Feminino, Grêmio e Inter estão fora da zona de classificação aos mata-matas.

As Mosqueteiras somam seis pontos e estão na 11ª colocação. As Gurias Coloradas têm apenas dois e ocupam o 14º lugar.

Possíveis estreantes do Grêmio

Amanda Brunner

Camila Pini

Daniela Montoya

Drika

Katielle

Karol Arcanjo

Valéria Paula

Yamila Rodríguez

Possíveis estreantes do Inter

Ana Guell

Anny Marabá

Fefa Lacoste

Gi Santos

Leticia Debiasi

Jordana

Julia Bianchi

Mayara Vaz

Myka

Paola Pereira

Rafa Mineira

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.