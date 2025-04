As indefinições de Grêmio e Inter para o Gre-Nal do Brasileirão Feminino

Times irão se enfrentar pela sétima rodada. Duda Fortes / Agencia RBS

A semana é de preparação total para a dupla Gre-Nal visando o clássico da próxima segunda-feira (28), pelo Brasileirão Feminino. Precisando de uma recuperação na tabela de classificação, os clubes trabalham para poder contar com força máxima. Pelo lado do Inter, no entanto, já há baixas confirmadas.

O primeiro Gre-Nal do ano será com mando do Grêmio no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida será válida pela sétima rodada. Neste momento, nenhum time está na zona de classificação. O Tricolor é o 11° colocado, somando seis pontos. O Colorado, por sua vez, tem dois pontos e está na 14ª posição, sem nenhuma vitória.

Grêmio com grupo completo

A técnica Thaissan Passos chegará para o clássico com praticamente todo o grupo à disposição. Neste início de temporada, houve um trabalho especial em relação à situação de Jessica Peña, que estava em recuperação de uma lesão muscular.

Na partida contra o São Paulo, na última rodada, ela voltou a ser titular e pode começar entre as onze iniciais no clássico Gre-Nal. A única ausência confirmada é de Brenda Woch. A atacante sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo antes do início da temporada e seguirá de fora.

Principal referência do Inter pode ficar de fora

Ainda sem técnico, desde a demissão de Jorge Barcellos, o Inter tem uma preocupação especialmente com a situação de Julia Bianchi. A meio-campista, uma das referências da equipe, apresentou dores no joelho esquerdo e foi substituída contra a Ferroviária. A atleta passará por exames e poderá ser baixa para a sequência do campeonato.

Uma baixa já confirmada para o clássico é Capelinha. A volante recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e vai precisar cumprir suspensão. Outros nomes que estão no departamento médico devem seguir de fora, casos da goleira Bárbara e da zagueira Bruna Benites. A volante Gabi Morais, recuperada de lesão, ainda não estreou na temporada.

