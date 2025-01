Grêmio avança em negociação por meia da seleção colombiana feminina

Montoya chegaria com cartaz de experiente e de referência técnica. (Staff Images Woman / CONMEBOL)

A diretoria de futebol feminino do Grêmio avançou nos últimos dias na tentativa de contratar Daniela Montoya, meia do Atlético Nacional e da seleção da Colômbia.

Conforme apuração de Zero Hora, há otimismo por um desfecho positivo nas negociações. A conclusão do negócio poderá ser efetuada na próxima semana.

Montoya era um sonho antigo da diretoria. No ano passado, ela chegou a ter tratativas com o Inter, mas preferiu permanecer no futebol colombiano. Além de reforçar um setor que perdeu peças importantes, a meia chegaria com cartaz de experiente e de referência técnica.

No currículo, a atleta de 34 anos já passou por times como Junior Barranquilla, Deportivo Cali e Independiente Medellín. Na Espanha, defendeu as cores do Levante. Além disso, é figura constante nas convocações da seleção da Colômbia, inclusive com a braçadeira de capitã. Com a camisa de seu país, soma participações em Copas do Mundo, Copas América e Jogos Pan-Americanos.

No Grêmio, a atleta encontraria outras compatriotas, casos da zagueira Mónica Ramos, da volante Jessica Peña e da atacante Kelly Restrepo.

Em 2025, o Tricolor terá, ao menos, quatro competições no calendário: Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão. O primeiro jogo será disputado em março, na abertura da Supercopa.