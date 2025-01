Grêmio anuncia renovação com atacante do elenco feminino

Atacante está em sua segunda passagem pelo Grêmio. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou a renovação contratual com a atacante Shashá. A atleta assinou a ampliação do vínculo até o final deste ano. Ela já estava integrada aos trabalhos da pré-temporada.

Contratada em 2023, Shashá está em sua segunda passagem pelo clube. No ano passado, foi peça importante na campanha do título do Gauchão. Marcou três gols na decisão de semifinal contra o Brasil-Far e anotou um dos gols na final contra o Inter, na partida de ida no Beira-Rio.

Na temporada de 2024, marcou quatro gols e 24 jogos. Ao todo, já são mais de 50 jogos com a camisa do Tricolor.

Neste ano, Shashá estará à disposição para as quatro principais competições do calendário: Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão.

A estreia em 2025 será na disputa da Supercopa, prevista para o mês de março, em sistema de mata-mata.

Contratações oficializadas

Além do anúncio de Shashá nesta semana, o clube oficializou as duas últimas contratações de 2025. As meio-campistas Drika, vinda do Botafogo, e Amanda Brunner, ex-Ferroviária, assinaram até dezembro de 2025.

