O Inter ficou no empate em 1 a 1 com o Flamengo na primeira partida da semifinal do Brasileirão Feminino sub-20. Nesta quarta-feira (30), as Gurias Coloradas saíram na frente, com gol de Bianca Martins, mas viram as rubro-negras empatarem nos acréscimos do segundo tempo, com Mariana.