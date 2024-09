A Seleção Brasileira vive a expectativa pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20. Após os 100% da primeira fase, a equipe da técnica Rosana Augusto chega com confiança para enfrentar Camarões, nesta quarta-feira (11), às 18h30min, no Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, na Colômbia.