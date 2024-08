É inegável o destaque de Lorena na conquista da prata olímpica para a Seleção Brasileira. Recuperada de lesão ligamentar, a goleira recuperou espaço com a camisa canarinho e foi a titular do Brasil em Paris. Desde que se machucou, em março de 2023, até o retorno aos gramados, em março de 2024, o processo foi árduo. E também passou pelo corte na disputa da Copa do Mundo Feminina.